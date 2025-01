Sololaroma.it - Champions League, l’Inter sbanca: Milan e Juventus ai play-off. Il Liverpool chiude al primo posto

Si è conclusa questa serata storica per la, in cui tutte e 36 le squadre in gara si sono sfidate contemporaneamente per l’8ª giornata della competizione europea. Sono state così chiarite tutte le dinamiche della classifica che hanno portato a capire chi approderà agli ottavi di finale e chi invece si troverà a dire addio alla competizione. Le italiane sono state le protagoniste di questa notte delle grandi stelle:ha infatti battuto il Monaco per 3-0 con la tripletta di Lautaro Martinez, confermandosi al quarto. Poco utile il pareggio del Bologna contro lo Sporting Lisbona, data la posizione infausta dei rossoblù già eliminati.Perdono invececon tutte e tre che si ritroveranno ad affrontare i-off per poter sperare nel passaggio al turno successivo.