Digital-news.it - Champions League ? Inter vs Monaco (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Leggi su Digital-news.it

Il girone unico della UEFAè giunto alla sua fase conclusiva. Mercoledì 29 gennaio, inesclusiva su, scendono in campoper una gara che promette spettacolo. Ai nerazzurri di Simone Inzaghi basta un punto per portarsi a casa la qualificazioneagli ottavi di finale senza passare per i playoff. Da non sottovalutare però i monegaschi che, con 13 punti e un posto assicurato nei playoff, non hanno nulla da perdere e hanno tutte le intenzioni di sfruttare al meglio questo turno in trasferta. L’appuntamento sumercoledì 29 gennaio, live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. Inda San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Claudio Marchisio. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo.