César 2025 | annunciate le nomination dei premi francesi

Leggi su Cinefilos.it

ledeiLa 50° edizione deisegna un successo inatteso per Il conte di Montecristo di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, che raccoglie 14, battendo, sulla carta il favorito della stagione, Emilia Pérez di Jacques Audiard, che invece colleziona “solo” 12 candidature (il film ne ha ottenute 13 agli Oscar!).La cerimonia, che si svolgerà il 28 febbraio all’Olympia di Parigi, vedrà protagonisti anche Julia Roberts e Costa-Gavras che riceveranno ialla carriera, mentre la presidenza è nelle mani di Catherine Deneuve.Ecco tutte leaiMiglior filmIl conte di MontecristoEmilia PérezL’orchestra stonataLa storia di SouleymaneL’uomo nel boscoMiglior regiaJacques Audiard – Emilia PérezAlexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte – Il conte di MontecristoAlain Guiraudie – L’uomo nel boscoGilles Lellouche – L’amore folleBoris Lojkine – La storia di SouleymaneMiglior attoreFrançois Civil – L’amore folleBenjamin Lavernhe – L’orchestra stonataKarim Leklou – Le roman de JimPierre Niney – Il conte di MontecristoTahar Rahim – Monsieur AznavourMiglior attriceAdèle Exarchopoulos – L’amore folleKarla Sofía Gascón – Emilia PérezHafsia Herzi – BorgoZoe Saldana – Emilia PérezHélène Vincent – Sotto le foglieMiglior attore non protagonistaDavid Ayala – L’uomo nel boscoBastien Bouillon – Il conte di MontecristoAlain Chabat – L’amore folleJacques Develay – L’uomo nel boscoLaurent Lafitte – Il conte di MontecristoMiglior attrice non protagonistaÉlodie Bouchez – L’amore folleAnaïs Demoustier – Il conte di MontecristoCatherine Frot – L’uomo nel boscoNina Meurisse – La storia di SouleymaneSarah Suco – L’orchestra stonataMiglior rivelazione maschileAbou Sangaré – La storia di SouleymaneAdam Bessa – Les FantômesMalik Frikah – L’amore folleFélix Kysyl – L’uomo nel boscoPierre Lottin – L’orchestra stonataMiglior rivelazione femminileMaïwène Barthelemy – Holy CowMalou Khebizi – Diamant brutMegan Northam – RabiaMallory Wanecque – L’amore folleSouheila Yacoub – Planète BMiglior opera primaDiamant brutLes FantômesHoly CowLe royaumeUn p’tit truc en plusMiglior film d’animazioneIl dono più preziosoFlow – Un mondo da salvareSauvagesMiglior documentarioLa belle de GazaBye bye TibériadeDahomeyErnest Cole, photographeLa ferme des BertrandMadame HoffmannMiglior film stranieroAnoraThe Apprentice – Alle origini di TrumpIl seme del fico sacroThe SubstanceLa zona d’interesseMiglior sceneggiatura originaleBorgoHoly CowL’orchestra stonataLa storia di SouleymaneL’uomo nel boscoMiglior sceneggiatura non originaleIl conte di MontecristoIl dono più preziosoEmilia PérezMiglior colonna sonoraL’amore folleIl conte di MontecristoIl dono più preziosoEmilia PérezHoly CowMiglior suonoL’amore folleIl conte di MontecristoEmilia PérezL’orchestra stonataLa storia di SouleymaneMiglior fotografiaL’amore folleIl conte di MontecristoEmilia PérezLa storia di SouleymaneL’uomo nel boscoMiglior montaggioL’amore folleIl conte di MontecristoEmilia PérezL’orchestra stonataLa storia di SouleymaneMigliori costumiL’amore folleIl conte di MontecristoEmilia PérezMonsieur AznavourSarah Bernhardt, la divineMiglior scenografiaL’amore folleIl conte di MontecristoEmilia PérezMonsieur AznavourSarah Bernhardt, la divineMigliori effetti visiviThe BeastIl conte di MontecristoEmilia PérezMonsieur AznavourMiglior cortometraggio d’animazioneBeurk!GigiPapillonMiglior cortometraggio di documentarioLe fiancées du sudPetit SpartacusUn coeur perdu et autres reves de BeyrouthMiglior cortometraggio di finzioneBoucanCe qui appartient aL’homme qui ne sa taisait pasQueen sizeCinefilos.