Borse di studio INPS 2025: requisiti, importo e scadenze

Da domani, 30 gennaio alle ore 12, aprono le domande per ledidestinate a corsi di laurea e specializzazione post lauream per l’anno accademico 2022/23. Il termine ultimo per presentare la richiesta è fissato alle 12 del 10 marzo. L’iniziativa è riservata ai figli o agli orfani di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici, iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo IPOST. Ogni borsa diha un valore di 2.000 euro.per ottenere la borsa diGli studenti devono rispettare precisi criteri per accedere al finanziamento. L’età non deve superare i 32 anni alla scadenza del bando e non si può aver già ricevuto agevolazioni simili per l’anno accademico 2022/23 con un valore superiore al 50% della borsa di