Aumento di 180 euro per un milione di lavoratori grazie al rinnovo del contratto

Nella notte è stato raggiunto un accordo salariale per il settore dell’edilizia, che coinvolge oltre undi. Le parti sociali e sindacati di categoria hanno concordato undi 180al primo livello, suddiviso in tre tranche. Il, con un adeguamento dell’11% all’inflazione, sarà valido fino al 30 giugno 2028. L’intesa è subordinata alla firma di tutti i testi entro febbraio 2025, con focus su formazione, sorveglianza sanitaria e misure per contrastare il lavoro irregolare.Accordo raggiunto: aumenti salariali e nuove misure per l’ediliziaNella notte è stata trovata una prima intesa suldelper il settore dell’edilizia, che coinvolge oltre undi. Le parti sociali – associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro) e sindacati di categoria (FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) – hanno trovato un’intesa sulla parte salariale delcollettivo nazionale di lavoro per l’industria e le cooperative edili.