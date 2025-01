Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 29/01/25: caos nel trono di Francesca (deve intervenire Tina!), altre 100 corteggiatrici per Gianmarco Steri

Oggi, 29 Gennaio 2025, è stata registrata una nuova puntata di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.Ecco lefornite da Lorenzo Pugnaloni:La registrazione è iniziata con Claudia e Giorgio, lei dice che lui gli piace molto ma è infastidita dal fatto che comunque lui non è concentrato totalmente su di lei, nonostante ci siano stati dei baci.Poi, si passa ad Alessio e una dama bionda, lei ha detto che stanno sempre a litigare, lui le ha portato dei fiori per scusarsi del fatto che non ha avuto molto tatto con lei nel dirle che non era il suo prototipo, è intervenutae ha detto ad Alessio che alcuni suoi atteggiamenti gli fanno capire che ancora ci può essere qualcosa e gli chiede se volesse uscire, lui dice di no.Invece per quanto riguarda ilclassico:FrancyCristallo ha deciso di non portare nessuno in esterna, c’è stata una lite molto forte tra lei e