Ilrestodelcarlino.it - Aliquote Irpef, la minoranza chiede chiarimenti

Nell’ultimo Consiglio comunale del 2024, fra i punti all’ordine del giorno è stata discussa l’approvazione della conferma dell’addizionale comunaleper il 2025. "Abbiamo – affermano le consigliere diProgetto Paese, Capocasa e Pierantozzi - chiesto spiegazioni poiché il nostro Comune non prevede una soglia di esenzione e applica l’aliquota unica dello 0,80% per tutti, l’aliquota più alta applicata ai redditi superiori a 50mila euro. Abbiamo, quindi, chiesto di rivedere l’applicazione delleprevedendo anche una fascia di esenzione per i redditi più bassi ma, non avendo ottenuto risposta, abbiamo espresso il nostro voto contrario. Chiediamo alla maggioranza, come mai non si attiva una scontistica per i meno abbienti e chiediamo nuovamente che fine abbia fatto il premio per i cittadini che da anni effettuano correttamente la raccolta differenziata, per la cui opera Ripatransone ha ricevuto riconoscimenti come ’Comune green’?".