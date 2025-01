Sport.quotidiano.net - Spal e Milan Futuro, fiducia a termine ai mister. Non solo Dossena, anche Bonera rischia tanto

L’ultima giornata di campionato è stata fatale a due allenatori del girone B di serie C, tra i quali però non figura Andrea, chestavolta è uscito indenne dalla tempesta iniziando una settimana di lavoro che si profila decisiva per lui e per la squadra. È andata decisamente peggio a Mimmo Di Carlo, esonerato dal patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli addirittura attraverso una ‘storia’ su Instagram dopo la battuta d’arresto con la Lucchese. È stato sollevato dall’incarico un altro timoniere di grandissima esperienza che aveva iniziato il torneo piuttosto bene, Piero Braglia del Campobasso, che al suo posto ha puntato su Fabio Prosperi. Il Picchio invece ha affidato la panchina a Mirko Cudini, che aveva iniziato la stagione alla guida del Pineto. È un’opzione ormai piuttosto gettonata quella di scegliere un allenatore appena esonerato da una squadra dello stesso girone.