Lanazione.it - Sestini, primi segnali di speranza. La compagna: “Massimo è forte, aspettiamo il suo risveglio”

Firenze, 28 gennaio 2025 – “, ce la farà”. È ottimista Camilla Baresani, scrittrice e giornalista,del fotografoda sabato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento. Ha un’infezione ai polmoni, dopo aver perso i sensi per qualche minuto nelle acque gelide e sporche del lago di Lavarone. Ladi, la figlia Chiara e il fratello Marco, sono lì da giorni, in quei corridoi, che attendono con ansia che si risvegli. “Siamo ovviamente agitati, ma positivi.è assolutamente in buone mani, in un ospedale eccezionale, specializzato in queste cose, con professionisti impeccabili. Qui in terapia intensiva c’è un infermiere ogni due pazienti. È stato salvato in modo eccezionale”. Cosa è successo? “era acto da un collaboratore che ha ripreso tutta la scena, abbiamo visto tutto con i nostri occhi”.