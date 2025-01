Lanazione.it - Lavora dove vuoi con il router LTE di TP-Link; connessione stabile e veloce anche in mobilità

Leggi su Lanazione.it

TP-Archer MR202 è ilperfetto per chi desidera unaaffidabile e flessibile, visto che gode del supporto per SIM 4G LTE e della tecnologia Wi-Fi Dual-Band AC750Mbps. Con funzioni avanzate come QoS e compatibilità OneMesh, è ideale per garantire un’esperienza di navigazione, streaming e gaming sempre fluida e performante. Lo trovi su Amazon a soli 54,99 euro, con uno sconto dell’8%; visto che è un’offerta a tempo limitato, corri a prenderlo. Ci potrebbero essere poche scorte. In più, sappi che le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo. Compralo al miglior prezzo su Amazon TP-Archer MR202: tutta la velocità delladi casainIl supporto per le SIM con 4G LTE permette di godere di velocità di rete elevate senza bisogno di unacablata, rendendolo perfetto per aree senza rete fissa o per chi è sempre in movimento.