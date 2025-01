Dayitalianews.com - “Il cane non può salire sul bus”, la padrona 81enne del quadrupede si infuria e morde l’autista di Flixbus

Lo scorso giovedì 23 gennaio un’anziana donna francese, in occasione del suocompleanno, aveva acquistato un bigliettoe stava persu un autobus a Marsiglia, nel sud della Francia, alla stazione di Saint-Charles. Qui però ha avuto una discussione accesa condell’autobus per via del cagnolino, che non potevaa bordo.La lite per ilLa donna aveva regolarmente acquistato il suo biglietto, ma è stata bloccata alla porte d’ingresso dalitaliano 58enne che le ha impedito disull’autobus per via del regolamento di. L’anziana ha fatto presente che il cagnolino era piccolo e che lo stava trasportando all’interno della borsa, ma il regolamento dinon ammette la presenza di qualsiasi tipo di animale, anche se trasportato in una gabbietta o un trasportino, fatta eccezione per i cani guida per non vedenti o disabili.