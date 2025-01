Romadailynews.it - Frosinone: incendiata e distrutta l’auto di una anziana a Roccasecca, arrestato 25enne

Leggi su Romadailynews.it

Il 10 gennaio scorso a, cittadina della provincia di, in pieno centro, e’ stata data alle fiamme la macchina di una 76enne del posto. L’intervento dei vigili del fuoco di Cassino non e’ servito a salvareandata completamente.A conclusione di una attivita’ di indagine condotta dai carabinieri della stazione di, e’ statoundel posto, ritenuto il presunto responsabile del rogo. Nel corso degli accertamenti darebbe emerso che il giovane, per motivi ancora sconosciuti, aveva incendiato la macchina delladonna, distruggendola completamente.Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata presso la residenza dell’indagato, e’ stato rinvenuto, e poi sequestrato, del materiale compatibile con i fatti accaduti tra i quali: una tanica in plastica contenente carburante del tipo presumibilmente benzina; tre micce/inneschi di produzione artigianale ed indumenti simili ai frammenti rinvenuti sul luogo dell’incendio.