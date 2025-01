Ilrestodelcarlino.it - Fermana in serie positiva. Sette punti in tre gare

Alla fine è arrivato un punto che deve soddisfare a Isernia per lache da continuità alla mini, iniziata ad Ancona. Sononelle ultime tre, con un solo gol subito e su calcio piazzato; proprio la soluzione balistica di Cascio che ha infilato una bordata all’incrocio dei pali. Bella e solida la reazione canarina concretizzata in pochi istanti con l’inzuccata di Shaqir Tafa che in anticipo sul primo palo ha subito impattato su azione d’angolo. Prima rete stagionale per il centralone difensivo canarino, oltre un metro e novanta di altezza, colonna centrale di questa stagione al fianco del leader difensivo Karkalis. "Sono contento personalmente per il gol ma veramente tanto della prestazione messa in campo dai compagni – ha confermato l’italo-albanese nel post gara - serviva uno spirito importante dal primo all’ultimo minuto.