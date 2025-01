Ilgiorno.it - Errante Parrino è in carcere, il boss esce dall’ospedale di Magenta ed entra a Opera

Milano – Le condizioni di salute di Paolo Aureliosono compatibili con il regime carcerario. Nel pomeriggio di martedì 28 gennaio 2025, il settantottenne originario di Castelvetrano, cugino acquisito deldi Cosa nostra Matteo Messina Denaro, è stato dimesso dall'ospedale Fornaroli die preso in consegna dai carabinieri del Nucleo investigativo, che l'hanno accompagnato nel penitenziario diin esecuzione dell'ordine di carcerazione reso esecutivo sabato dalla Corte di Cassazione.Parino era stato rintracciato e arrestato alle 16.13 di lunedì dai militari, dopo due giorni di ricerche, subito dopo essereto nel centro clinico in compagnia della moglie, ma era stato successivamente ricoverato nel reparto di Cardiologia, piantonato. Ventiquattro ore dopo, è finito in cella.