Ecco le prime immagini di The Baldwins il reality show di Hilaria e Alec Baldwin insieme ai loro 7 figli Ma ci sono già polemiche

Avevano promesso verità ed emozioni. E già dallepossiamo dire se hanno mantenuto o meno la promessa.e la mogliehano presentato ilnuovo. Thesta per arrivare sugli schermi americani (a fine febbraio) e presto sarà anche da noi (probabilmente su qualche piattaforma di streaming). Per questo è stato diffuso il primo trailer delche segue quotidianamente l’attore, la moglie e i.E le, come era ovvio prevedere, hanno scatenato una miriade dion line. Soprattutto per quella parte dedicata alla sparatoria mortale sul set del film Rust (che ha avuto la sua premiere nel 2024, ma senza il divo).