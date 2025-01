Ilfattoquotidiano.it - DeepSeek e le norme sulla privacy. La piattaforma cinese le rispetta? Cosa si può fare per proteggersi

Quando il Garante dellaitaliano, poco dopo il suo lancio nel 2023, accese un faro su Chat Gpt, ladi Intelligenza artificiale realizzata dall’azienda statunitense Open Ai, avviò una istruttoria che si è conclusa a dicembre con una sanzione di 15 milioni di euro e alcune prescrizioni, tra cui una campagna informativa di sei mesi. Questi software, infatti, devonore i regolamentidei Paesi in cui operano e, in Europa, anche il regolamento comunitario (Gdpr), che prevedono, tra l’altro, il cosiddetto diritto di opposizione e la possibilità quindi di essere esclusi dalle ricerche o di far cancellare le proprie informazioni. Principi che valgono anche per l’omologa, l’intelligenza artificiale che ha seminato il panico nei mercati statunitensi.