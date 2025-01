Lapresse.it - Crippa, “Magistratura attacca governo, avanti con riforma giustizia”

(LaPresse) – “È palese che ci sia da parte dellaun attacco al”. Così il vicesegretario della Lega Andreaall’esterno della Camera dei Deputati: “Questofarà ladella, nonostante i ricatti della. Laemette avvisi di garanzia per motivazioni politiche. Noi andremoancora più spediti sulladella”. “Di ricatto si tratta? Non ho le prove che sia un ricatto, diciamo che ci sono sempre coincidenze strane.della, avvisi di garanzia, prima Salvini, oggi a due ministri, un sottosegretario alla presidenza del consiglio e al presidente del consiglio”, risponde quindiche ribadisce l’esistenza di una “politicizzata”. Il deputato ricorda anche che Lo Voi, procuratore capo della procura di Roma che ha notificato gli avvisi di garanzia, “è lo stesso che qualche anno fa ha mandato un avviso di garanzia per sequestro di persona a Matteo Salvini.