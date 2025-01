Ilrestodelcarlino.it - Coach Castellano:: "Mancata la cattiveria"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Èlanei momenti importanti e la gestione degli errori in alcune fasi della partita". Mauriziodella Banca Macerata Fisiomed, parla della sconfitta al tie break contro Reggio Emilia in una gara molto importante in chiave salvezza. "Penso – spiega il tecnico – che in alcuni istanti avremmo dovuto essere più pazienti e permettere all’altra squadra di giocare. Abbiamo poi commesso troppi errori in battuta nei momenti importanti". Gli scontri diretti hanno avuto esiti negativi perché Macerata ha perso al quinto set contro Fano, Palmi e Reggio Emilia. "Facciamo fatica quando le gare contano, e quelle tre partite perse al tie break indicano che non siamo cinici e ludici quando è necessario", dice il tecnico. Eppure a Siena la squadra ha vinto battendo la pressione di dover fare risultato a tutti i costi, offrendo alla fine una bella prestazione.