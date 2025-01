Inter-news.it - Buchanan, tutti pazzi per l’esterno dell’Inter: la situazione

Leggi su Inter-news.it

Tajonpiace a molte squadre italiane ed estere, con l’Inter che sta cercando di individuare quella preferibile per la sua crescita.LA– Tajonrappresenta uno dei pochissimi calciatori sui quali l’Inter sta pensando a una cessione in prestito nella finestra invernale di calciomercato. Il canadese e Tomas Palacios hanno bisogno di minuti per raggiungere quel livello che gli permetterebbe di giocarsi le proprie carte in un top club come quello nerazzurro. Nel caso dell’ex Brugges, i meneghini credono ancora nella possibilità chepossa tornare ad esprimersi nel modo visto durante la sua esperienza in Belgio. Affinché ciò accada è, però, necessario che gli si dia la possibilità di giocare con continuità.sul mercato: l’Inter studia la soluzione migliore per il suo futuroLO SCENARIO – Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre alle squadre di Serie A rappresentate dal Torino, dall’Udinese e dal Monza, anche alcuni club esteri si sono mossi per provare ad ingaggiare il canadese.