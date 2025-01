Liberoquotidiano.it - "Aiutatemi a ritrovarla. Mi raccomando, niente ca***": Milano allo sbando, lo sfogo di Madame

"Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a, se qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi".- nome d'arte per Francesca Calearo -, con un appello disperato sui social ha chiesto ai propri follower di mobilitarsi per ritrovare la sua "Golf grigia scura targa FY188DK". La cantante, nel caso qualcuno riuscisse a ritrovare l'auto, ha pronta anche una ricompensa. "Ovviamente offro cena in cambio – ha scritto ancora sul suo profilo Instagram – non vi lascio mani in mano pargoli. Ragaca**ate o falsi avvistamenti perché è di cattivo gusto". Curiosamente, anche un'altra cantante ha denunciato un episodio simile proprio a. "In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina. In pieno centro", ha detto Bianca Atzei sui social.