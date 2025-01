Zonawrestling.net - WWE: Il brutale assalto di Jacob Fatu a Braun Strowman poteva includere più moonsault

Leggi su Zonawrestling.net

Le cose sono sfuggite di mano durante il match traal Saturday Night’s Main Event, e sembra che i dirigenti volessero ancora più distruzione. Secondo Fightful Select, c’erano richieste per piùda parte didurante il suoattacco post-match su. Che fosse parte del piano originale o un’improvvisazione del momento, una cosa era chiara:non aveva intenzione di fermarsi finché non avesse lasciatoal tappeto.Il selvaggio attacco dilasciaal tappetoIl match è iniziato in maniera intensa, con entrambi i colossi che si sono scambiati colpi fin dai primi istanti.ha lanciatooltre la terza corda, maha reagito facendolo cadere sulle corde per poi colpirlo con un devastante Suicide Dive.