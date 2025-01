Tenetevi liberi mercoledì per una serata di calcio totale

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Gli appassionati di29 gennaio non prenderanno impegni per la. Non semplicemente «perché c'è la Champions», ma perché per la prima volta si giocano 18 gare tutte insieme, che equivale a dire paralisiper l'Europa calcistica, da nord a sud, da est a ovest. Sarà l'effetto dirompente della nuova formula a 36 squadre e con un'unica maxi classifica, dimostrazione di un format nuovo che giornata dopo giornata ha acquisito consensi dopo l'iniziale scetticismo. Perché a 90 minuti dalla fine tutto può ancora succedere.Con una sola gara ancora da disputare, i verdetti sono ridotti al minimo: in testa solo Liverpool e Barcellona hanno già staccato il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, in coda invece sono nove le squadre già aritmeticamente eliminate dalla competizione (a differenza degli anni passati non c'è la retrocessione in Europa League).