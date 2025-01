Unlimitednews.it - Sinner “Speciale vincere a Melbourne per la seconda volta”

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “E’l’Australian Open per la”. Dopo le fatiche in campo, Janniksi gode il suo gran momento parlando a margine dello shooting fotografico con il trofeo a. L’aveva già fatto dodici mesi fa, dopo aver festeggiato il primo major della sua carriera. Questa, le sensazioni dell’uomo dei record, l’italiano più titolato di sempre negli Slam in singolare, sono comprensibilmente differenti. “Il primo Slam è diverso, è un sollievo – spiega il 23enne fuoriclasse altoatesino, così come riporta Supertennis – Vedi le cose che puoi fare se giochi alla grande. Il secondo forse te lo godi un pò di più, ma ogni Slam che vinci ha una storia diversa e le sue difficoltà”. Dopo un torneo sotto i riflettori, circondato da un pubblico caldo e partecipe,ha scelto di godersi la celebrazione della vittoria solo con le persone del suo team.