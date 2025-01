Iltempo.it - Salvini condanna l'odio antiebraico: "Ripugnante. Mostro antisemita"

Oggi è il Giorno della Memoria e, come ogni 27 gennaio, vengono ricordate le vittime della Shoah. Il clima, però, non è dei migliori perché, se da una parte la sinistra che sostiene i Propal scende in piazza e spesso punta il dito contro Israele, gli ebrei italiani sono stanchi di essere aggrediti e di sentire parole che sono un pugno allo stomaco per chi l'atrocità dei campi di concentramento l'ha conosciuta dai racconti fatti in casa o, nei pochi casi che rimangono, l'ha vissuta sulla propria pelle. E proprio di questa ingiustizia e di questo menefreghismo tiene traccia l'intervento di Matteo. "Il Giorno della Memoria rischia purtroppo di perdere il suo fondamentale significato davanti a un clima politico generale che ne insulta il fondamento. Come ha detto il presidente della Comunità ebraica di Milano, è vergognoso che la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, debba andare in giro con la scorta temendo per la propria sicurezza.