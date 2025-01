Laspunta.it - Roma, in ricordo del questore Palatucci, ucciso a Dachau, iniziative nella scuola a lui dedicata.

, giornata molto partecipata ed emozionante quella di oggi dove si è ricordato il “giorno della memoria” presso laGiovannidi Fiume Italiana,nel campo di concentramento dinel 45, per aver difeso e salvato centinaia di persone destinate ad essere uccise e torturate dai nazisti. Il ritratto diL’evento si sta tenendo presso laa luidi via Pollenza , sono presenti anche i volontari dell’Associazione della Polizia di Stato “Donatori Nati” per la raccolta del sangue. Il tema dato alla giornata è ” Dal sangue versato a quello donato”. Con l’intervento di numerosi studiosi, storici e autorità locali, nazionali e regionali.Tra gli ospiti ildiRoberto Massucci, il prefetto Lamberto Giannini , il presidente regionale dell’Associazione “Donatori Nati” Luca Repola, il dirigente del Commissariato di zona Marco Fischetto, il presidente IV MunicipioMassimiliano Umberti, ed è previsto l’arrivo anche di don Antonio Coluccia (il sacerdote contro la criminalità organizzata) per salutare ed incontrare gli studenti.