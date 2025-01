Terzotemponapoli.com - Pongracic nel mirino di Conte

rimarrebbe, dopo la partenza di Danilo per il Brasile, l’obiettivo principale per la difesa del Napoli di. Ieri il difensore in forza alla Fiorentina ha giocato nella partita vittoriosa contro la Lazio. Ha anche disputato un buon match., buona la prestazione di ieriNonostante l’ottima partita di ieri contro la Lazio, Marinpotrebbe continuare a essere uno dei nomi caldi dell’ultima settimana di mercato: lo scrive il Corriere Fiorentino che, a proposito del futuro del centrale croato, tornato ieri a disputare una partita da titolare in campionato dopo cinque mesi, scrive di un costante interesse del Napoli.vuole rinforzare la difesa e, ormai sfumato Danilo, ha messo nelil numero cinque della Fiorentina. Il club partenopeo dovrebbe intensificare il pressing sui viola nelle prossime ore, resta da capire se la Fiorentina sarà disposta a trattare.