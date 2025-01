Pazienza finita con Motta | hanno già il nome del sostituto

Leggi su Sportface.it

La decisione di Giuntoli e ilche sta prendendo piede dopo il ko al Maradona contro il Napoli del grande ex Conte, mai così rimpianto come adessoÈ già da un paio di mesi che èla luna di miele trae la Juventus, trae la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri. Moltissimi dei quali sono tornati a blastare il tecnico dopo la sconfitta in casa del Napoli dell’ex Antonio Conte mai come ora rimpianto.Al ‘Maradona’ la Juve ha giocato un eccellente primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al gol allo scadere di Kolo Muani. Il francese è stato preferito a Dusan Vlahovic, partito dalla panchina per la terza volta consecutiva, a conferma del rapporto ormai incrinato con l’italo-brasiliano.Juve inesistente nel secondo tempoThuram e compagni si sono però sciolti nella ripresa, facendosi travolgere dall’energia e dalla personalità degli azzurri.