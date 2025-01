Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Rieccoci con l’oroscopo più velenoso e pungente del giorno! Le stelle oggi non hanno alcuna intenzione di coccolarvi, ma di ricordarvi che anche l’universo ha i suoi giorni “no” (e voi ne farete parte). Mettetevi comodi, ridete di voi stessi e, se possibile, cercate di non farvi trascinare dal caos cosmico. o fatelo, tanto il risultato sarà lo stesso.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sarai più carico di energia del tuo solito, peccato che la userai tutta per litigare con chiunque osi guardarti di traverso. Non sei una divinità della guerra, ma di sicuro ci stai lavorando. Toro(20 aprile – 20 maggio)L’unica cosa che muoverai oggi è il cucchiaino nel caffè. La tua pigrizia sarà leggendaria, ma almeno avrai una scusa pronta: “Sto ricaricando le energie cosmiche”. Nessuno ci crederà, ma tu fallo lo stesso.