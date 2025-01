Né Xavi sa niente della Juventus né la Juventus sa niente di Xavi

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 19:37:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Nelle ultime ore circola una voceHernández Scossa il mercato degli allenatori: L’Equipe piazza l’ex tecnico blaugrana nell’orbitain un processo preliminare. MARCA può però confermare che, almeno per il momento, tra le suddette parti non c’è assolutamente nulla.L’entourage diHernández non sa nulla del Torino e la squadra italiana smentisce categoricamente di pensare di licenziare Thiago Motta per ingaggiare il catalano.di, quindi. Tutto rimane uguale.La, in un ipotetico caso futuro, si inserisce nell’idea di club e progetto chepotrebbe accettare per un ritorno.MARCA lo aveva già detto qualche giorno fa: “Hernández punta a un club europeo con aspirazioni e un progetto a medio-lungo termine”.