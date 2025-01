Ilnapolista.it - Napoli capolista anche nell’utile a bilancio: 63 milioni per plusvalenze e diritti tv

Sono stati resi noti i dati relativi all’andamento a livello economico-finanziario dei club di Serie A nella stagione 2023/24, tra cui il.Nella passata stagione era stati sette i club che avevano fatto registrare un utile a, il dato migliore dal 2019/2020.Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, ilstacca nettamente le altre squadre di Serie A ed è il club che ha fatto registrare il miglior risultato; l’utile è di poco più di 63, in particolare per lee i ricavi daitv.La Lazio è seconda a 38,5. Chiude il podio il Lecce, quasi a quota 14grazie alle.Tra i club in utileAtalanta (11,9) e Milan (4,1).In rosso la Juventus con -199di euro e il Monza -60. Tra le big l’Inter è migliorata rispetto alla stagione 2022/23, ora ha un rosso di 35,7