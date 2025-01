Ilfattoquotidiano.it - “Mi piacerebbe morire sul palco, sarebbe stupendo, oppure su un aereo, per vedere le facce di tutti”: le parole inaspettate di Asia Argento a Verissimo

Insieme come protagoniste del film “Fatti” che uscirà al cinema il 6 febbraio prossimo e insieme a. Matilde Gioli esi sono raccontate nel salotto di Silvia Toffanin. “Hai questa naturalezza che, al giorno d’oggi, è davvero rara da trovare. Non cambiare mai, resta sempre come sei”, ha dettoa Gioli. E quest’ultima ha ricambiato: “Io mi sono trovata molto bene conperché è una persona davvero magnifica e, poi, professionalmente ha molta più esperienza di me, ho imparato tanto da lei, veramente”. Insomma, una coppia affiatata. Al punto che Gioli ha subito sviato l’attenzione rispetto al gelo che si era creato in studio dopo una battuta della collega.Ma andiamo con ordine. “Amo il mio mestiere più di tutto, solo meno dei miei figli. Io vorreisulscenico sicuramente,stupenda come morte mi auguro quella“, ha detto a un certo punto la protagonista di Scarlet Diva.