Sport.quotidiano.net - Lazio-Fiorentina 1-2: la rimonta laziale si ferma sul palo, all'Olimpico vince la Viola

Roma, 26 gennaio 2025 - Lasiale lafesteggia la prima vittoria del suo anno. Succede di tutto all', dove lasi impone per 1-2 al termine di una partita entusiasmante, riaprendo così la corsa al quarto posto. Il primo tempo dellaè perfetto con Adli e Beltran a regalarle il doppio vantaggio. Nella ripresa la reazionee nel finale un turbinio di emozioni: Marusic l'accorcia e poi sfiora il pareggio. Sull'ultima azione poi Pedro ha lo spazio per calciare, ma la fortuna gli volta le spalle, quando il suo mancino si stampa sulinterno. Fanno così festa i toscani, i quali tornano a -3 proprio dal quarto posto dei capitolini. Primo tempo Nessuna sorpresa in casa, la partita è di quelle importantissime e Baroni si affida alla squadra migliore a sua disposizione, con una sola piccola differenza.