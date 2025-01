Tuttivip.it - “L’abbraccio a tutti e se ne va”. Grande Fratello, l’addio più amaro di questa edizione

La puntata deldel 23 gennaio ha visto svilupparsi uno dei momenti più tesi di. Con nomination definite “horror” dai fan, alcuni tra i concorrenti più significativi per le dinamiche della Casa sono finiti al televoto, con il rischio di abbandonare definitivamente il gioco.volta, il pubblico non è chiamato a votare per il preferito, ma per salvare un gieffino dall’eliminazione. I nominati sono: Iago Garcia, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Amanda Lecciso.La tensione è palpabile perché il concorrente con la percentuale più bassa sarà eliminato, a meno che non sia uno di coloro che hanno vinto il bonus nella puntata precedente, ovvero Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nel caso in cui uno dei due risultasse il meno votato, il bonus li salverebbe, permettendo loro di rimanere in gioco.