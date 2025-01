Ilgiorno.it - La serata in un locale, l’uscita nel buio, la caduta sui binari: morte assurda sotto il tram

Milano, 27 gennaio 2025 – Latrascorsa in un, dal quale è uscito nel cuore della notte, in stato d’alterazione o forse in preda a un malore, accasciandosi senza accorgersene nel posto più pericoloso che poteva incrociare sul suo cammino: le rotaie del. È stata la luce dell’alba a svelare la finedi un ragazzo ecuadoriano di 26 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, in una gelida notte di fine gennaio alla periferia Sud di Milano. Quattro minuti prima delle otto di ieri mattina, un passante chiama il 112: ha visto un corpo suideiche corrono paralleli a via dei Missaglia, tra via Guido de Ruggiero e via Feraboli, al quartiere Gratosoglio. In base allo stato del cadavere, mutilato, la prima ipotesi è che sia finitoil, anche se il punto in cui si trova, separato dal marciapiede da una ringhiera, con una fila di alberi dall’altra parte, è a diversi metri dagli attraversamenti pedonali.