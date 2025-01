Ilgiorno.it - I sindaci all’attacco. No alla Tratta D Breve. Scatta la diffida contro Pedemontana

Leggi su Ilgiorno.it

dila. Il Vimercatese si schiera compattoladell’autostrada, "non una semplice variante, ma un’opera del tutto nuova che avrebbe bisogno di una diversa autorizzazione". Questo il perno dell’azione legale promossa da dieci Amministrazioni del territorio al Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, l’ente che deve riconoscere i finanziamenti e che sta valutando il tracciato previsto dRegione, nel mirino della Brianza Est. A occuparsi della pratica, su incarico dei(nella foto) di Vimercate, Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago e Sulbiate, l’avvocata Claudia Parise. Un primo incon la legale si era tenuto nell’estate del 2023, per sottoporle il complesso dossier del progetto dell’arteria a otto corsie che, secondo i piani, dovrebbe correre parallelaTangenziale Est da Usmate ad Agrate.