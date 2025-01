Calciomercato.it - Gimenez obiettivo del Milan, i 5 calciatori argentini con più presenze in rossonero: ecco chi sono

Leggi su Calciomercato.it

Santiagopotrebbe diventare un nuovo giocatore del, scopri qualistati i 5con piùnella storia del clubSantiagoaccostato al(LaPresse) – Calciomercato.itIl calciomercato delpotrebbe entrare nel vivo in quest’ultima settimana, con il nome di Santiagoaccostato ai rossoneri a più riprese. Riuscire a strappare l’attaccante agli olandesi non sarà per nulla semplice, dato che il Feyenoord è apparso restio a lasciarlo partire già a gennaio. Resta, però, un cauto ottimismo che la trattativa si possa comunque sbloccare.Stando a quanto trapelato questa mattina, ilsarebbe pronto a una nuova offerta per, che appare sempre più convinto di vestire i colori rossoneri e di trasferirsi in Serie A. Il centravanti non sarebbe di certo il primo argentino a trasferirsi nel, anzi, si tratterebbe del 26°.