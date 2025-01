Lanazione.it - Dopo la sconfitta con la Sangiovannese esonerato dal Trestina Simone Calori

Arezzo, 27 gennaio 2025 –il tecnico valdarnese, alla guida dello Sporting. Decisiva per le sorti del trainer è stata ladi ieri con la. A comunicare l'avvicendamento è stata la stessa società umbra. "Lo Sporting Clubcomunica che in data odierna misterè stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra che partecipa al torneo di serie D. Il club bianconero ringraziaper la professionalità e l'impegno che non sono mai venuti meno in questi mesi e augura al tecnico le migliori fortune sotto ogni punto di vista". Il direttore sprtivo Santino Podrini e il direttore generale Lorenzo Bambini sono già all'opera per individuare il profilo adeguato per la gestione del gruppo chiamato a ottenere l'obiettivo minimo della stagione, vale a dire la salvezza.