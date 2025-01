Bergamonews.it - Cuore Volley Bergamo, ma Scandicci è troppo forte ed espugna il PalaFacchetti

Treviglio. Un pomeriggio dispettacolo allo stato puro al: il1991 si gioca una partita pazzesca, alla pari con le vice-campionesse d’Italia – nonché seconda della classe – di. Perde, ma a testa altissima. 27 punti a firma Cese Montalvo. 16 portano il nome di Vittoria Piani, 13 quello di Linda Manfredini. Armini vola a tutto campo. Mistretta riceve la battuta di Antropova. E’ spettacolo allo stato puro. La Savino del Bene è più lucida a sfruttare le occasioni più preziose e a capitalizzare i set point. Finisce in quattro set che consegnano i tre punti alle toscane, ma sulle tribune è festa ed entusiasmo per questo gruppo che non smette di stupire.Un minuto di silenzio ha ricordato la recente scomparsa della mamma di Marcello Cervellin, secondo allenatore rossoblù a cui si stringe tutto il palazzetto.