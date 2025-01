Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Forlì, in campo dopo il disastro: “Progetti per aiutare chi è colpito”

, 27 gennaio 2025 – L’associazione culturaleCittà Aperta ha organizzato nel pomeriggio di ieri un incontro per attivarsi in vista del secondo anniversario dell’del maggio 2023. Una ventina di persone, fra cui alcuni cittadini colpiti dalla tragedia, si sono confrontati, conoscendosi e proponendo iniziative in un percorso di sensibilizzazione e di mobilitazione.in Emilia-Romagna: perché è successo di nuovo? Cosa sappiamo su allagamenti e precipitazioni È partito così il progetto denominato Colmate (sarebbe una sigla che sta per collettività, memoria e attivazione nei territori post-), in collaborazione con l’organizzazione Actionaid che si occupa di difesa dei diritti, partecipazione, lotta alle disuguaglianze ed emergenze. “Si tratta di un’iniziativa che parte dal basso – spiega Alice Lacchei, attivista diCittà Aperta – che intende coinvolgere tutti i cittadini interessati in una serie di incontri in cui ci promuoveremo attività ed eventi per supportare le persone colpite dall’”.