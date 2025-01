Oasport.it - Timon Haugan al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel, segnali da Alex Vinatzer

ha chiuso alladi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista denominata Ganslern abbiamo visto la tracciatura del norvegese Christian Mitter che, oggettivamente, non ha riservato grosse insidie ai protagonisti. Ne ha fatto le spese solamente Henrik Kristoffersen, con un errore davvero banale in avvio. Situazione resa complicata, però, dalla neve molle per colpa della pioggia (sempre più battente nel corso della) che conferma le temperature decisamente non rigide di oggi.Da questo scenario, come detto, è emerso. Il norvegese, infatti, ha sfruttato nel migliore dei modi il pettorale n°1 e, con una pista ancora in condizioni impeccabili, ha lasciato andare gli sci nel migliore dei modi.