Spada CdM | a Doha terzi posti per Davide Di Veroli e Lucrezia Paulis

Dichiude al terzo posto nella prova di, valida per la Coppa del Mondo di2024/2025. Il romano delle Fiamme Oro ha iniziato la sua gara con il successo per 15-14 sullo svizzero Favre nel primo incontro di giornata. Nel tabellone da 32 il vicecampione del mondo in carica ha superato il portoghese Frazao con il risultato di 15-13. Negli ottaviha battuto il giapponese Kano per 15-10 centrando l’accesso tra i migliori 8. Il ritorno sul podio (che mancava dallo scorso maggio a Saint-Maur) per il 23enne azzurro è diventato certezza grazie al 14-13 con cui ha superato il ceco Jurka. In semifinale Disi è fermato contro il belga Loyola. Gabriele Cimini si ferma a un passo dal podio, che gli è stato negato solo dall’ungherese Siklosi, vincitore per 15-9 nel match dei quarti di finale.