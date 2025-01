Ilfattoquotidiano.it - Sinner vince gli Australian Open 2025, ma Zverev si avvicina: ecco la nuova classifica Atp

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La seconda vittoria consecutiva deglida parte di Jannikscava un solco netto tra il campione italiano e i suoi avversari. Il modo in cui ha dominato la finale contro Alexandercertifica come l’azzurro non abbia rivali in questo momento, soprattutto quando si gioca sul cemento. Le lacrime die la sua frase – “sei semplicemente troppo forte” – certificano ancor di più la forza del numero 1 al mondo. In termini di, però, il vantaggio diè in realtà leggermente diminuito rispetto al tedesco. Il numero 1 al mondo,ndo il suo terzo titolo Slam, ha infatti recuperato i 2mila punti che aveva guadagnato un anno fa, mentre il tedesco si è migliorato rispetto alla scorsa edizione dello Slam di Melbourne, quando era uscito in semifinale. Il tedesco ha guadagnato 500 punti, salendo a quota 8135.