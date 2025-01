Cityrumors.it - Rilasciato in anticipo per il sovraffollamento: il giorno dopo aggredisce l’ex

Scarcerato “per errore”compagna il: una storia di violenza, errori e un tragico epilogoUna scarcerazione anticipata che si trasforma in un incubo. Jason Hoganson, un detenuto di 53 anni, è stato“per errore” nell’ambito del programma di liberazione anticipata del governo, pensato per alleviare ildelle carceri.inper il: il– Cityrumors.itPeccato che Hoganson fosse uno dei 37 prigionieri che non avrebbero dovuto beneficiare di questa misura. E il risultato è stato devastante: appena unla sua uscita dal carcere, l’uomo ha aggredito la sua ex compagna, Rachel Usher.Hoganson, immortalato in una foto mentre faceva il pollice in su all’uscita dal carcere di HMP Durham, aveva scontato solo metà della sua condanna a 18 mesi per aver aggredito la stessa Rachel Usher e per aver violato un ordine restrittivo.