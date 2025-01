Davidemaggio.it - Rai 2 retrocede Le Leggi del Cuore al mattino

Dopo appena due settimane, termina l’agonizzante avventura de Ledelnel preserale di Rai 2. La serie colombiana, in onda dal 13 gennaio alle 19 con un doppio episodio a sera, viene retrocessa nella prima mattina.La telenovela non è riuscita a risollevare le sorti di uno slot orario tra i più complicati del secondo canale Rai, anzi. Dopo il flop di Medici in Corsia e la breve parentesi di N.C.I.S., che ha soltanto leggermente raddrizzato il tiro, Ledel– arrivata dopo l’ottimo riscontro su RaiPlay – non ha saputo farsi spazio nel preserale, fermandosi alla misera soglia dell’1.5% di share.Da qui la decisione di spostare la serie sudamericana al: da domani – lunedì 27 gennaio – andrà in onda, sempre con due episodi al giorno, alle 6.55.Al suo posto, nel preserale, Rai 2 ripesca la seconda stagione di Blue Bloods.