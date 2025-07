Bagno di folla per Orsolini a Rotella | Un' emozione che vale più di un gol Tifosi arrivati anche da Bologna e Mantova per conoscere la casa del calciatore

ROTELLA Sono arrivati da Bologna e perfino da Mantova per conoscere il piccolo borgo del Piceno dove è nato il loro beniamino Riccardo Orsolini. L?attaccante del Bologna e della. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Bagno di folla per Orsolini a Rotella: «Un'emozione che vale più di un gol». Tifosi arrivati anche da Bologna e Mantova per conoscere la casa del calciatore

Riccardo Orsolini torna a casa per la sua festa: “Che emozione, dico grazie alla mia famiglia” - Tanti aneddoti e racconti di gioventù, vicino a quella serranda dove continuava a calciare il pallone da piccolo facendo arrab ... msn.com scrive

Il ritorno di Orsolini a Rotella: "Che bello, in questa piazza mi sono sbucciato le ginocchia" - "Tornare a Rotella, il mio piccolo paese, nella piazzetta dove mi sono sbucciato le ginocchia giocando, è meglio che fare un gol". Si legge su msn.com