Al Hilal è in fermento: la squadra saudita è a caccia del centravanti perfetto, con un testa a testa infuocato tra Osimhen e Vlahovic. La società accelera per rafforzare l’attacco e sorprendere il mercato. Intanto, Simone Inzaghi individua i suoi obiettivi chiave, mentre il Mondiale per club si conclude con una prestazione di livello contro il Fluminense. La sfida per il futuro si fa sempre più interessante: chi arriverà sotto la bandiera di Al Hilal?

2025-07-06 20:41:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il club saudita ha fretta di trovare una soluzione per il proprio attacco: secondo l’Equipe, Simone Inzaghi ha indicato ai suoi dirigenti due obiettivi ben precisi L’avventura nel Mondiale per club, la prima competizione ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore Simone Inzaghi, si è conclusa ai quarti di finale con una più che onorevole partita contro il Fluminense giustiziere dell’Inter nel turno precedente. Ora per l’Al-Hilal è il momento di tornare a calarsi nelle vicende di calciomercato, interrotte giocoforza durante la permanenza negli Stati Uniti ma che potrebbero regalare novità significative già a partire dalle prossime ore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Al-HIlal a caccia di un centravanti: è testa a testa tra Osimhen e Vlahovic - Secondo calciomercato.com

