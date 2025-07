Movida violenta a Monza | 38enne ubriaco ferito a coltellate

Un altro weekend tumultuoso ha sconvolto la movida di Monza, tra incidenti, aggressioni e serate finite in tragedia. L’episodio più grave si è verificato all’alba di ieri, quando un uomo di 38 anni è stato ferito con un coltello in via XX Settembre. La situazione solleva preoccupazioni crescenti sulla sicurezza notturna in città , mentre le autorità cercano di contenere il fenomeno. La domanda è: come possiamo garantire serena divertimento senza rischi per tutti?

Monza – Sì è concluso un altro weekend movimentato per la movida in Brianza con un accoltellamento, un’altra aggressione e i soliti che alzano il gomito o che rimangono vittime di incidenti stradali. L’episodio piĂą grave si è verificato all’alba di ieri nel centro di Monza. Erano da poco trascorse le 5, quando un 38enne è stato soccorso in via XX Settembre, all’altezza del civico 5, per una ferita da arma da taglio. I soccorsi sono stati inviati in codice rosso. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa italiana che si è trovata di fronte un uomo completamente ubriaco e quindi neanche in grado di riferire le circostanze dell’aggressione e indicare il responsabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida violenta a Monza: 38enne ubriaco ferito a coltellate

In questa notizia si parla di: monza - movida - 38enne - violenta

Vandalismo, droga e armi. Movida fuori controllo a Monza: arrestati tre giovani - Una notte di controlli a Monza tra il 16 e il 17 maggio, ha portato all’arresto di tre giovani. La questura ha intensificato i servizi per contrastare vandalismo, droga e armi, con l’obiettivo di arginare la movida fuori controllo e il degrado nei punti nevralgici della città .

Movida violenta a Monza: 38enne ubriaco ferito a coltellate.

Monza, calci e pugni per rapinargli lo zaino: arrestato un 38enne - MSN - Aggressione e rapina in centro a Monza, nella via della “movida” per eccellenza, via Bergamo, con un arresto da parte della Polizia di Stato. Secondo msn.com

Movida violenta. Rissa e coltellate. Quattro ragazzi colpiti dal Daspo Willy - Il Giorno - Rissa dell’Epifania, movida selvaggia, quattro Daspo Willy. Segnala ilgiorno.it