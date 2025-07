Bonus impianti fotovoltaici 2025 riaperto il bando del Mimit | domanda dall’8 luglio

Se sei una piccola o media impresa interessata a sfruttare le energie rinnovabili, questa è un’occasione imperdibile: il bonus impianti fotovoltaici 2025 riapre il 8 luglio, offrendo una seconda chance per accedere ai finanziamenti del MIMIT. Dalle ore 12.00, potrai presentare la tua domanda e dare una svolta sostenibile alla tua attività. La misura è un passo importante verso un futuro energetico più verde e autonomo.

Dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 riapre lo sportello telematico di presentazione delle domande del bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici e di piccoli impianti eolici a favore delle piccole e medie imprese per l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili. Si tratta della seconda finestra temporale di richiesta dopo che, nella prima terminata il 17 giugno 2025, non erano state utilizzate tutte le risorse stanziate. La misura è finanziata dalla Missione 7 Repower Eu, investimento 16, di «Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus impianti fotovoltaici 2025, riaperto il bando del Mimit: domanda dall’8 luglio

impianti - bonus - fotovoltaici - luglio

