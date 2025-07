Nubifragi tra sollievo e rabbia Via l’afa ma Firenze sud si allaga Rami si abbattono sulle auto

Un temporale impetuoso ha travolto Firenze, portando sollievo ma anche caos: strade allagate, rami caduti e auto sommerse dall’acqua. La città si è trovata all’improvviso tra rabbia e speranza, mentre il nubifragio scuoteva la quiete estiva, mostrando quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. Un evento che ci ricorda come, anche nelle giornate più torride, la natura sa sorprendere e cambiare tutto in un attimo.

Firenze, 7 luglio 2025 – Mancava qualche minuto a mezzogiorno quando ieri una gragnola di cazzotti, sotto forma di grandine, ha messo (temporaneamente) ko l'anticiclone che da una sfilza di torride giornate teneva per la gola la città. Un nubifragio a tutti gli effetti che ha picchiato duro su Firenze per quasi un'ora. Risultato? Dai 32,1 gradi registrati alle 9.45 alla stazione meteo Orto Botanico si è scesi ai 20,9 delle 13.15. Tanta umidità nell'aria che però, dopo giorni di solleone e temperature inchiodate sui 38 gradi e notti tropicali, è tornata ad essere finalmente respirabile. Fin qui le note liete.

