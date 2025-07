Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025 | un debutto da protagonista

Flavio Ubirti ha fatto il suo grande debutto a Temptation Island 2025, catturando gli sguardi e i cuori di tutti grazie al suo fascino irresistibile e alla presenza carismatica. Un ingresso che promette scintille e sorprese in questa edizione, consolidando il suo ruolo di protagonista. Scopri di più sulla sua avventura e sulle sue mosse sulla spiaggia nel nostro articolo su Donne Magazine.

Flavio Ubirti ha conquistato il pubblico di Temptation Island 2025 con il suo fascino straordinario e la sua presenza magnetica.

«Tra 10 anni spero di avere una famiglia, dei figli, di essere felice e di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando». Con queste parole, Flavio Ubirti si racconta senza filtri nella clip di presentazione di Temptation Island. Ha 24 anni, fiorentino, e nel progra Vai su Facebook

#FlavioUbirti, il single preferito di #TemptationIsland Tutto sul tentatore toscano che ha conquistato le fidanzate della nuova edizione del reality di Canale 5 Vai su X

